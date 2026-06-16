Instala JMAS línea morada para riego de parques en Jardines Residencial

Publicidad - LB2 -

La obra contempla 950 metros de tubería de agua tratada y beneficiará a cerca de mil 900 familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició la instalación de una línea morada de agua tratada en el fraccionamiento Jardines Residencial, proyecto que busca abastecer áreas verdes mediante el uso de agua reutilizada y reducir el consumo de agua potable en tareas de riego.

La obra contempla la colocación de 950 metros lineales de tubería de seis pulgadas de diámetro, con una inversión cercana a los 1.3 millones de pesos, informó el organismo operador.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la JMAS, el proyecto permitirá atender más de 2 mil 500 metros cuadrados de áreas verdes distribuidas en cinco parques, beneficiando de manera directa a aproximadamente mil 900 familias que habitan en la zona.

Los trabajos se desarrollan desde la calle Rancho El Retiro Oriente hasta la intersección de las avenidas Ramón Rivera Lara y Del Bosque, en coordinación con las áreas de agua potable, agua tratada y supervisión de obra del organismo.

“Por tal motivo les pedimos a la comunidad sean pacientes con los trabajos que estamos realizando, estos van a ser de gran beneficio para la zona”.

La arquitecta Ana Mancinas, del área de Supervisión de Nuevos Desarrollos de la JMAS, señaló que las labores forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura urbana y priorizar el uso de agua potable exclusivamente para consumo humano.

La dependencia destacó que la expansión de la red de agua tratada, conocida como línea morada, forma parte de las acciones permanentes para fomentar el ahorro del recurso hídrico y ampliar el uso de agua reutilizada en parques, jardines y espacios públicos de la ciudad.

Con esta intervención, la JMAS busca incrementar la cobertura de sistemas de riego sustentables y contribuir al cuidado del agua en una región donde las altas temperaturas elevan la demanda del servicio durante gran parte del año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.