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Aplicará Estado vacunas gratuitas en plazas comerciales de Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La jornada se realizará del 24 al 26 de julio en Plaza Misiones y Plaza Juárez Mall, con horario de 10:00 a 16:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, invitó a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación gratuita que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en Plaza Misiones y Plaza Juárez Mall.

La atención se ofrecerá en ambos puntos en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el objetivo de facilitar el acceso a biológicos para completar esquemas de vacunación.

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Durante la jornada se aplicarán vacunas contra sarampión, neumococo, rotavirus y hexavalente, de acuerdo con la disponibilidad y los criterios establecidos por el personal de salud.

La vacuna contra el neumococo ayuda a proteger contra infecciones como neumonía, meningitis y septicemia, mientras que las dosis contra rotavirus y hexavalente están dirigidas principalmente a bebés, niñas y niños pequeños.

También se aplicarán biológicos contra hepatitis A y B, así como la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para menores de 9 a 11 años.

Para mujeres embarazadas estará disponible la vacuna TDPA, que protege contra tétanos, difteria y tos ferina.

Karla Villegas, responsable del Programa de Vacunación, invitó a la población a aprovechar esta jornada para revisar y completar el Esquema Nacional de Vacunación.

La funcionaria señaló que la vacunación contribuye a prevenir enfermedades y complicaciones, además de fortalecer la protección comunitaria mediante la inmunidad colectiva.

El Distrito de Salud II Juárez reiteró el llamado a madres, padres de familia y población en general para acudir a cualquiera de los dos módulos instalados en las plazas comerciales durante los tres días de atención.

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