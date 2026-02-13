Reporta Obras Públicas 70 % de avance en luminarias del Camino Real

Publicidad - LB2 -

Invierten más de 37 millones de pesos en tramo de Rancho Anapra al Mirador Miguel Hidalgo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que la instalación de luminarias en el Periférico Camino Real presenta un avance del 70 por ciento, como parte de un proyecto orientado a mejorar la movilidad y seguridad en ese corredor vial.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que se trata de luminarias de alto montaje de 210 watts, colocadas en los super postes existentes a lo largo de un tramo de siete kilómetros, que abarca desde la calle Rancho Anapra hasta el Mirador Miguel Hidalgo.

“Son 37 millones de pesos invertidos en una obra bastante solicitada por la ciudadanía; con esto estamos mejorando las condiciones de movilidad y obvio, de seguridad para quienes transitan por esta zona”.

El funcionario explicó que además de la colocación de lámparas, se han realizado trabajos complementarios como la instalación de nuevo cableado, gabinetes de control y el retiro de luminarias obsoletas.

La obra contempla una inversión total de 37 millones 117 mil 315 pesos y la instalación de 315 luminarias, así como la modernización de subestaciones eléctricas.

El proyecto forma parte de las acciones municipales para fortalecer la infraestructura urbana en vialidades de alta circulación, particularmente en sectores que conectan zonas habitacionales con áreas industriales y comerciales de la ciudad.

