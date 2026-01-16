Reparte JMAS agua potable a familias de Pedregal de San Isidro

Publicidad - LB2 -

Más de 200 hogares reciben apoyo tras la falla en un pozo que abastece a la colonia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó este viernes la entrega de 9 mil litros de agua potable mediante pipas a familias de la colonia Pedregal de San Isidro, como medida emergente ante la suspensión temporal del servicio en ese sector de la ciudad.

El organismo informó que el apoyo fue otorgado a 210 familias que actualmente se encuentran sin suministro, luego de que se presentara una falla en el equipo de bombeo del pozo 246, infraestructura que abastece directamente a esta zona habitacional.

De acuerdo con la JMAS, la interrupción del servicio es de carácter temporal y obedece exclusivamente a un problema técnico en el sistema de bombeo, por lo que desde que se detectó la falla se activaron protocolos de atención para mitigar el impacto entre los usuarios afectados.

Las cuadrillas técnicas del organismo continúan trabajando de manera permanente en la reparación del equipo, con la expectativa de que los trabajos concluyan a más tardar el próximo domingo, lo que permitiría restablecer el servicio de agua potable de forma regular.

Mientras se completan las labores de reparación, la dependencia tiene previsto mantener el reparto de agua mediante pipas, incluyendo una nueva jornada programada para el sábado, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias de la colonia.

La JMAS reiteró su compromiso de atender de manera prioritaria las contingencias en el servicio, así como de mantener comunicación con los vecinos hasta que el suministro quede completamente restablecido.

