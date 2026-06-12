Destaca Sheinbaum récord histórico de 34.5 millones de visitantes extranjeros en México

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El país registró un crecimiento de 9.7 por ciento en turismo internacional durante el primer cuatrimestre de 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – México registró un récord histórico de 34.5 millones de visitantes extranjeros durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representa un incremento de 9.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Gobierno Federal.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el desempeño del sector turístico y señaló que el país atraviesa un momento favorable en materia de promoción internacional, impulsado por su riqueza cultural y el creciente interés de visitantes extranjeros.

“México es maravilloso y además está de moda”.

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La mandataria también resaltó el ambiente de celebración que se vivió tras el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, al considerar que la imagen internacional del país está asociada con la alegría, la cultura y la identidad de la población mexicana.

Datos presentados por la Secretaría de Turismo indican que entre enero y abril de 2026 los visitantes internacionales generaron una derrama económica de 13 mil 259 millones de dólares. En el mismo periodo se contabilizaron 16.5 millones de turistas, un aumento de 5.5 por ciento respecto a 2025.

La dependencia federal informó además que llegaron al país 4.88 millones de cruceristas, cifra 13 por ciento superior a la del año pasado, con un gasto estimado de 426.9 millones de dólares.

Tan solo durante abril se registraron 8.3 millones de visitantes internacionales, 8.1 por ciento más que en el mismo mes de 2025. Asimismo, arribaron 3.81 millones de turistas internacionales, la cifra más alta para un mes de abril, y 1.25 millones de pasajeros en cruceros.

El transporte aéreo también reportó crecimiento, al alcanzar 41.3 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales e internacionales. Entre los mercados con mayores incrementos destacaron España, Colombia, Brasil, Francia, Reino Unido, Canadá y China.

La Secretaría de Turismo señaló además que aumentó la llegada de pasajeros extranjeros transportados por el Tren Maya y que más de 35.9 millones de turistas nacionales se hospedaron en hoteles durante el periodo analizado.

Como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la actividad turística, se presentó la Estrategia Nacional de Promoción Turística 2026-2030, enfocada en el uso de tecnología y análisis de datos, la diversificación de mercados emisores, el impulso a experiencias sostenibles, la promoción digital y el fortalecimiento de la calidad de los servicios turísticos.

Durante el informe también se dieron a conocer cifras de asistencia a las actividades organizadas en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, entre ellas los FIFA Fest realizados en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que reunieron a cientos de miles de asistentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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