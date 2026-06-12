Beneficiará mega obra de agua tratada a más de 112 mil habitantes de Riberas del Bravo

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La infraestructura registra un avance del 90 por ciento y busca eliminar los desbordamientos que por años afectaron a miles de familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 112 mil habitantes de Riberas del Bravo podrían verse beneficiados con la construcción del nuevo canal de conducción de agua tratada que desarrolla la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), una obra que busca resolver los constantes desbordamientos registrados en el canal Siglo XXI.

La infraestructura, que actualmente presenta un avance del 90 por ciento, permitirá conducir de manera segura el agua tratada proveniente de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Sur hacia el Dren Interceptor, evitando que continúe circulando por el canal que durante años generó afectaciones en diversas etapas del fraccionamiento.

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Los desbordamientos ocasionados por la mezcla de aguas residuales y pluviales provocaban malos olores, acumulación de agua contaminada, proliferación de insectos y riesgos para la salud de los habitantes de la zona.

La obra contempla una inversión superior a los 42 millones de pesos y consiste en la construcción de un canal de concreto de 1.2 kilómetros de longitud. De acuerdo con información de la JMAS, la infraestructura tendrá 3.5 metros de ancho y 1.5 metros de altura para garantizar la conducción adecuada del agua tratada.

“Estamos muy contentos porque vemos que la obra ya está muy avanzada. Agradezco a la gobernadora Maru Campos por impulsar este proyecto tan importante para nosotros y confío en que pronto estará terminado”, expresó Concepción del Refugio Ortiz, habitante de Riberas del Bravo etapa 6.

Vecinos del sector señalaron que la construcción responde a una demanda histórica de la comunidad, particularmente de las nueve etapas que integran Riberas del Bravo, donde los problemas derivados de los desbordamientos se habían convertido en una situación recurrente.

Personal técnico de la JMAS explicó que el proyecto permitirá que toda el agua tratada producida en la planta llegue directamente al dren interceptor, eliminando el tránsito de aguas residuales por el canal Siglo XXI y reduciendo riesgos para la población.

La obra inició el 9 de mayo de 2025 y se encuentra en la etapa final de construcción. Autoridades del organismo consideran que su puesta en operación representará una solución permanente a una de las principales problemáticas sanitarias y ambientales que enfrentaba este sector del suroriente de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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