Impulsa Municipio apoyos a estudiantes de nivel medio superior y bibliotecas

Buscan beneficiar a hasta 4 mil jóvenes que aspiren a ingresar a la universidad en 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Educación presentó ante la Comisión Edilicia de Educación los proyectos que se implementarán durante 2026 para apoyar a estudiantes de nivel medio superior y fortalecer la red de bibliotecas municipales.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, se reunió con regidores integrantes de la comisión para detallar las acciones que se prevén impulsar este año, entre ellas un programa orientado a jóvenes que buscan ingresar al nivel superior.

“Vamos a apoyar a los jóvenes que egresan de nivel medio superior y que buscan un espacio, una oportunidad en la universidad”, expresó el funcionario.

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo es reducir la deserción escolar en el tránsito de preparatoria a universidad, ya que, según datos presentados, alrededor del 30 por ciento de quienes concluyen el nivel medio superior no continúan sus estudios.

La meta municipal es beneficiar de tres mil a cuatro mil estudiantes mediante programas de becas, además de analizar la posibilidad de dotarlos de una computadora personal que facilite su formación académica.

La selección de beneficiarios se realizará con base en criterios como desempeño académico y nivel socioeconómico, con prioridad para quienes presenten mayor necesidad.

Además, la Dirección de Educación anunció que continuará la rehabilitación de bibliotecas públicas y el fortalecimiento del Biblioavión, con el propósito de ampliar contenidos y mejorar las condiciones de estos espacios destinados al aprendizaje y la consulta.

