Repara Municipio más de 2 mil baches durante abril en Ciudad Juárez

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Obras Públicas atendió 105 vialidades con una superficie superior a 11 mil metros cuadrados rehabilitados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, realizó la reparación de 2 mil 380 baches durante el mes de abril, como parte del programa permanente de mantenimiento vial en la ciudad.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Daniel González García, estas acciones representaron la rehabilitación de 11 mil 552 metros cuadrados de superficie, distribuidos en distintos sectores de la mancha urbana.

El número de baches atendidos equivale a una superficie de más de 11 mil metros cuadrados rehabilitados

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Las labores incluyeron tanto calles principales como secundarias, entre ellas el bulevar Juan Pablo II, así como vialidades como Tecnológico, Zaragoza, De los Aztecas, División del Norte y la avenida Lerdo.

También se realizaron trabajos en colonias con calles como Chilapa, Alazán, Zacate Blanco, Juan Kleper, Nogales, Camino Ortiz Rubio, Barranco Azul y Emiliano Zapata, entre otras.

En total, 105 vialidades fueron intervenidas durante este periodo, lo que forma parte de la estrategia municipal para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial.

El funcionario señaló que, además del bacheo, se mantienen trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer soluciones de mayor durabilidad.

Estas acciones buscan atender el rezago en infraestructura vial y mejorar la movilidad en Ciudad Juárez mediante intervenciones continuas en la red de calles y avenidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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