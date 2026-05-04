Anuncian foro binacional en Juárez para mejorar atención de rickettsiosis

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Especialistas de México y Estados Unidos participarán en capacitación dirigida al sector médico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará el foro binacional “Diagnóstico oportuno y atención adecuada de las enfermedades rickettsiales”, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y atención médica de esta enfermedad en una región considerada endémica.

La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina informó que este encuentro forma parte de una estrategia permanente para atender la problemática, en coordinación con especialistas de México y Estados Unidos, incluyendo expertos de El Paso, Texas, y Nuevo México.

“El objetivo es fortalecer la detección temprana de la enfermedad mediante la participación de personal médico del sector salud”

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El foro se llevará a cabo el próximo 7 de mayo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Teatro Gracia Pasquel del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En ediciones anteriores, estos espacios han contado con la participación de investigadores de la UACJ, quienes han contribuido al análisis de la garrapata y las distintas variantes de rickettsia, así como su impacto en la salud pública.

La capacitación estará dirigida a médicos del sector público y privado, estudiantes de medicina y personal de consultorios, especialmente aquellos que atienden a población en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Las autoridades señalaron que la participación será gratuita e incluirá la colaboración de colegios médicos, pediatras, urgenciólogos y especialistas en salud, como parte del esfuerzo por mejorar la respuesta ante posibles casos.

Además del enfoque médico, se reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener patios limpios, evitar acumulación de residuos y reforzar el cuidado de mascotas, medidas clave para reducir la presencia de garrapatas y prevenir contagios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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