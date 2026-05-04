Ofrece DABA desparasitación gratuita contra garrapatas en Ciudad Juárez

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Más de 3,500 mascotas han sido atendidas en lo que va del año como parte de la estrategia preventiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) mantiene la aplicación gratuita de tratamiento contra garrapatas en sus instalaciones, como parte de las acciones municipales para prevenir enfermedades como la rickettsiosis.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que en lo que va del año se han atendido alrededor de 3 mil 500 mascotas, mediante la aplicación de productos especializados para la desparasitación.

“No se espanten cuando vean a un animal con garrapatas, ya que hay que asustarnos cuando el entorno está contaminado”

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Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de DABA en el Parque El Chamizal, así como al Centro de Bienestar Animal en la colonia Santa Rosa, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Además, el servicio también se ofrece durante jornadas itinerantes en distintos puntos de la ciudad, e incluso puede solicitarse a inspectores que recorren las colonias, quienes cuentan con el producto necesario.

La funcionaria subrayó que las mascotas no son responsables de la presencia de garrapatas, sino que estas responden a condiciones del entorno, por lo que es fundamental mantener medidas de prevención tanto en animales como en los hogares.

Entre las recomendaciones, destacó la importancia de revisar constantemente a perros y gatos, especialmente después de salir a espacios públicos, poniendo atención en zonas como orejas, axilas, patas y cola, donde suelen alojarse estos parásitos.

También se exhortó a la ciudadanía a utilizar productos adecuados bajo orientación veterinaria, a fin de garantizar la efectividad del tratamiento y evitar riesgos para la salud de las mascotas.

Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir la proliferación de garrapatas y prevenir enfermedades asociadas en la población.

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