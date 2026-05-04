Refuerzan limpieza urbana en Juárez para prevenir rickettsiosis

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Servicios Públicos reporta retiro de miles de toneladas de residuos y más de un millón de llantas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales mantiene operativos permanentes de limpieza y descacharrización en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia para prevenir la rickettsiosis, enfermedad considerada un riesgo relevante de salud pública.

El titular de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez, informó que estas acciones buscan eliminar objetos y residuos que puedan convertirse en focos de infestación de garrapatas, principales transmisoras de esta enfermedad.

“Actualmente contamos con 186 sectores atendidos con el programa Puntos Limpios a tu Colonia, los cuales se rotan cada tres o cuatro días para facilitar a la ciudadanía el desecho de objetos que ya no utilizan”

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El funcionario detalló que artículos como colchones, sillones y tapetes, que no son recolectados por el servicio regular, representan un riesgo al servir como refugio para parásitos, por lo que se han intensificado las campañas en colonias con mayor necesidad.

Como resultado de estas labores, se han retirado 4 mil 490 toneladas de residuos mediante el programa móvil, además de 6 mil 664 toneladas de tiliches a través de los puntos fijos, en el periodo comprendido entre julio de 2024 y abril de 2026.

Asimismo, mediante el programa de Destilichadero se han atendido más de 600 espacios, logrando recolectar 2 mil 871 toneladas de tiliches, 68 de basura y más de 26 mil llantas desde septiembre de 2024.

Uno de los datos más relevantes es la recolección de más de 1 millón 200 mil neumáticos, considerados un foco de riesgo por su capacidad de almacenar humedad y favorecer la proliferación de garrapatas.

Las autoridades señalaron que estas acciones responden en gran medida a solicitudes ciudadanas, lo que ha permitido ampliar la cobertura en distintas colonias de la ciudad.

Finalmente, se exhortó a la población a mantener limpios sus hogares, evitar acumulación de objetos y atender posibles focos de riesgo, como grietas en paredes y pisos, donde también pueden alojarse estos parásitos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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