Analizan regidores apoyos económicos para estudiantes que representarán a Juárez

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La Comisión de Educación revisa una bolsa de 140 mil pesos para impulsar participación en eventos académicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Educación del Ayuntamiento analizó la asignación de apoyos económicos para estudiantes que representarán a Ciudad Juárez en distintas competencias académicas a nivel nacional.

Durante la reunión, los regidores acordaron la distribución de una bolsa de 140 mil pesos, solicitada por alumnos de diversos niveles educativos que participarán en actividades especializadas.

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Los apoyos están dirigidos a jóvenes que competirán en áreas como ciencia y tecnología, ajedrez e informática, con sedes en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y distintos municipios del Estado de México.

El coordinador de la Comisión, Jorge Marcial Bueno Quiroz, destacó la importancia de respaldar a estos estudiantes, al considerar que su participación contribuye a posicionar a Ciudad Juárez en el ámbito académico.

Destacó la relevancia de respaldar este tipo de iniciativas, al tratarse de jóvenes que representarán a la ciudad en distintas competencias

Asimismo, se subrayó que estos recursos representan un apoyo significativo para las familias, ya que en muchos casos son ellas quienes cubren los gastos de traslado, inscripción y estancia en los eventos.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en que este tipo de estímulos fomenta el desarrollo académico y la proyección de talento local en escenarios estatales, nacionales e incluso internacionales.

La entrega de los apoyos forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer la educación y el impulso a jóvenes con alto desempeño en distintas disciplinas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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