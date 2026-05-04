Refuerzan acciones contra rickettsiosis en Juárez ante alta letalidad

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Autoridades reportan 21 casos y 11 defunciones; intensificarán prevención y atención médica oportuna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal intensificará las acciones de prevención y combate contra la rickettsiosis, enfermedad que ya es considerada endémica en Ciudad Juárez y que mantiene un nivel de letalidad elevado.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, informó que se fortalecerán las campañas informativas y el trabajo coordinado con instituciones de salud, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención y reducir riesgos entre la población.

“La campaña de información y prevención será fortalecida este año, con el objetivo de ampliar el alcance entre la ciudadanía y reforzar el trabajo coordinado”

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La funcionaria explicó que esta enfermedad es causada por una bacteria que se transmite principalmente por garrapatas, aunque también puede propagarse a través de piojos, lo que incrementa su riesgo en entornos con condiciones sanitarias deficientes.

Entre las principales medidas preventivas destacan mantener la limpieza en viviendas, evitar acumulación de objetos, reforzar la higiene personal y acudir de inmediato a recibir atención médica ante síntomas iniciales.

Las autoridades advirtieron que los primeros signos pueden confundirse con otros padecimientos, ya que incluyen fiebre, malestar general y dolor de garganta, pero pueden evolucionar rápidamente hacia complicaciones graves.

Actualmente, se reportan 21 casos confirmados y 11 defunciones, lo que representa una letalidad cercana al 51 por ciento, considerada alta por el sector salud.

Ante este panorama, uno de los ejes prioritarios será la capacitación del personal médico y la detección oportuna, con el fin de disminuir el número de fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Asimismo, se destacó un incremento en la participación ciudadana, ya que más familias permiten el acceso a brigadas para labores de información, revisión, descacharrización y fumigación, lo que fortalece la estrategia territorial.

Otro de los retos identificados es la falta de un laboratorio estatal en la ciudad, lo que obliga a enviar muestras a la capital del estado, por lo que se trabaja en agilizar estos procesos para reducir tiempos de diagnóstico.

Las autoridades municipales reiteraron que las acciones de prevención serán permanentes y se reforzarán en los próximos días como parte de una estrategia integral de salud pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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