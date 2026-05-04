Presentan Medio Maratón México Imparable Raíces de Aire en Barrancas del Cobre

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La cuarta etapa del serial se correrá el 7 de junio en Urique con más de 2,500 participantes esperados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades y organizadores presentaron la cuarta etapa del Medio Maratón México Imparable Raíces de Aire, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio en las Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique.

El evento forma parte de un serial nacional que busca vincular el deporte con la cultura y el desarrollo social, generando oportunidades para atletas, especialmente de pueblos originarios, además de impulsar el turismo deportivo en distintas regiones del país.

“Más que una carrera pedestre, México Imparable es una plataforma que une el deporte con la cultura y el desarrollo social”

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Durante la presentación, se destacó que esta competencia contará con distancias de 21, 14 y 8 kilómetros, y se espera la participación de más de 2,500 corredores, quienes recorrerán uno de los paisajes más representativos de la sierra Tarahumara.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, subrayó que este tipo de eventos también contribuyen a cambiar la percepción de inseguridad en la región, al promover actividades deportivas en comunidades de la sierra.

La carrera representa el cierre del serial iniciado en septiembre de 2025, el cual ha recorrido entidades como Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca, integrando distintas expresiones culturales en cada etapa.

Previo a la competencia, se realizará la Expo Raíces y entrega de kits el 6 de junio, donde se promoverá la identidad cultural mediante la participación de comunidades indígenas y la exhibición de productos tradicionales.

Los organizadores informaron que la inscripción incluye playera oficial, número de corredor, hidratación y asistencia en ruta, mientras que la medalla será otorgada únicamente a quienes concluyan el recorrido.

Además del componente deportivo, el evento tiene un enfoque social, ya que los recursos recaudados serán destinados a impulsar la preparación de atletas indígenas, así como a fortalecer el desarrollo económico de las comunidades participantes.

La premiación reconocerá a los primeros lugares en cada categoría y distancia, así como a atletas destacados de pueblos originarios.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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