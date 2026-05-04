Reporta Ecología casi 11 mil fumigaciones contra garrapata en 2026

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Más del 30% de las acciones se concentran en el suroriente; reforzarán personal y unidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología ha realizado 10 mil 917 fumigaciones contra la garrapata en lo que va de 2026, como parte de la estrategia permanente para combatir este problema de salud pública en la ciudad.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que más del 30 por ciento de las intervenciones se han concentrado en el suroriente, una de las zonas con mayor incidencia.

“Continuamos fumigando por toda la ciudad, ya tenemos dos camionetas y obtendremos otras dos; se contempla contratar más personal”

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El funcionario señaló que durante 2025 se alcanzaron 20 mil 100 fumigaciones, lo que refleja un incremento en la demanda del servicio y mayor confianza de la ciudadanía en estas acciones.

Para facilitar el acceso, se implementó un sistema de solicitud mediante código QR, donde los usuarios proporcionan datos básicos como nombre y domicilio para programar la atención.

Detalló que las fumigaciones en viviendas se realizan únicamente en exteriores, mientras que en escuelas se intervienen tanto áreas internas como externas, como parte de los protocolos establecidos.

Las autoridades también habilitaron el número de WhatsApp 656-756-7793 para solicitudes, e hicieron un llamado a verificar que el personal esté debidamente identificado, ante reportes de personas que cobran de manera indebida por este servicio gratuito.

En cuanto a la prevención, se recomendó realizar fumigaciones periódicas cada dos a tres meses, o bien aplicar tratamientos inmediatos en caso de infestación, con refuerzos posteriores para eliminar posibles huevecillos.

“Estos bichos salen de la tierra, por lo que es muy importante tener sus patios limpios… estas acciones son completamente gratis”

Finalmente, se exhortó a la población a no automedicarse ante síntomas relacionados con enfermedades como la rickettsiosis y acudir a una unidad médica para recibir diagnóstico oportuno, debido a que los cuadros iniciales pueden confundirse con otros padecimientos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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