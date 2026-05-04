Destacan impacto positivo en Juárez por eventos realizados en El Paso

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Sector hotelero y restaurantero se beneficia ante alta demanda generada en la ciudad vecina.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los eventos masivos realizados en El Paso, Texas, generan un impacto económico positivo en Ciudad Juárez, particularmente en sectores como el hotelero y restaurantero, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El funcionario señaló que la dinámica binacional permite que ambas ciudades se beneficien de actividades de gran escala, al compartir flujos de visitantes y servicios en la región fronteriza.

“Esto nos dice que El Paso no está divorciado de Ciudad Juárez, sino que somos una comunidad y lo positivo que ocurre allá también impacta acá”

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Como ejemplo reciente, mencionó el concierto del grupo BTS realizado el fin de semana en la ciudad texana, el cual generó una alta demanda de hospedaje que fue cubierta en parte por establecimientos de Ciudad Juárez.

Indicó que ante la saturación hotelera en El Paso, visitantes optaron por alojarse en Juárez, lo que derivó en un incremento en la ocupación hotelera y actividad comercial en la localidad.

El secretario subrayó que esta interacción refleja la interdependencia económica y social entre ambas ciudades, consolidando una relación que trasciende la frontera.

“Ciudad Juárez recibe a mucha gente… el impacto que se tuvo aquí en el sector hotelero y restaurantero”

Finalmente, destacó que este tipo de eventos fortalece la actividad económica regional y abre oportunidades para continuar impulsando el desarrollo conjunto en la zona fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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