Inicia limpieza en colonia Terranova como parte de “Juárez amanece limpio”

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Regulación Comercial participa en jornadas anticipadas para intervenir 10 colonias el próximo 9 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial inició labores de limpieza en la colonia Terranova, como parte del programa “Juárez amanece limpio”, que contempla la intervención simultánea de 10 colonias el próximo sábado 9 de mayo.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, informó que los trabajos comenzaron de manera anticipada para lograr avances significativos, incluyendo acciones como volanteo para concientizar a los vecinos sobre la importancia de la limpieza comunitaria.

“Por ahora la mayor parte del personal de la dependencia está involucrado y hemos logrado remover gran cantidad de escombro con ayuda de maquinaria”

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Las actividades principales se desarrollarán el sábado a partir de las 8:00 de la mañana, aunque desde días previos se han realizado intervenciones en puntos específicos como el dique de la colonia.

El funcionario señaló que estas acciones buscan fortalecer la participación ciudadana, invitando a las y los habitantes a sumarse a la limpieza general del entorno.

Además, a partir del jueves 7 de mayo se habilitará un punto de recepción para destilichadero, donde los residentes podrán disponer de objetos en desuso que no han podido desechar.

El programa “Juárez amanece limpio” forma parte de las estrategias municipales para mejorar las condiciones urbanas y fomentar entornos más seguros y saludables en distintas zonas de la ciudad.

Con estas jornadas, las autoridades buscan avanzar en la atención de rezagos en limpieza urbana, mediante el trabajo coordinado entre dependencias y la comunidad.

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