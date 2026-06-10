Rehabilita Municipio alumbrado público en la calle Jesús Macías Delgado

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Instalan luminarias LED, postes y nueva infraestructura eléctrica para fortalecer la seguridad y movilidad en el sur de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación integral del sistema de iluminación en la calle Jesús Macías Delgado, al sur de Ciudad Juárez, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las labores incluyeron la instalación de 18 luminarias LED de 60 y 200 watts, con el propósito de incrementar la eficiencia energética y mejorar la visibilidad para peatones y automovilistas.

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La intervención también contempló la colocación de 13 postes de concreto, dos arbotantes de nueve metros de altura y dos bases de concreto, elementos que permitirán reforzar la estructura del sistema de alumbrado público en este sector de la ciudad.

Como parte de la modernización de la infraestructura, fueron instalados 18 brazos para luminarias, 18 tapones, 16 bastidores y 16 aisladores, además de realizarse la rehabilitación de aproximadamente 900 metros de red eléctrica aérea destinada al servicio de alumbrado público.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que la dependencia desarrolla en distintos puntos de Ciudad Juárez para garantizar un servicio eficiente y seguro.

“Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad para garantizar espacios más seguros, funcionales y con mejores condiciones para la movilidad de peatones y automovilistas”, señaló.

La mejora de la infraestructura de iluminación busca contribuir a la seguridad de los habitantes y fortalecer las condiciones de movilidad en áreas de alta circulación, además de optimizar el funcionamiento del sistema mediante tecnología de menor consumo energético.

La Dirección de Alumbrado Público indicó que continuará con intervenciones similares en diversos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia municipal para modernizar los servicios urbanos y mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.

Con estos trabajos, el Municipio busca consolidar espacios públicos mejor iluminados y más seguros para quienes transitan diariamente por esta zona del suroriente de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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