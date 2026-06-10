Ausenta diputada panista de sesión del Congreso y presume visita a El Paso

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Xóchitl Contreras no participó de manera presencial ni virtual en la jornada legislativa mientras compartía imágenes desde una tienda en Texas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, fue objeto de críticas luego de ausentarse de una sesión del Congreso del Estado mientras difundía en redes sociales una fotografía tomada en una tienda Ross de El Paso, Texas.

La legisladora no se presentó a los trabajos legislativos ni participó mediante la modalidad virtual, mecanismo autorizado por el propio Congreso para que los diputados puedan atender las sesiones a distancia cuando las circunstancias lo requieren.

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Mientras se desarrollaban las actividades parlamentarias, Contreras publicó una imagen desde el establecimiento comercial acompañada de un mensaje con tono de confrontación política.

“Aquí casual en la Ross… dando la vuelta las que sí tenemos visa”.

La publicación fue interpretada como una referencia a la polémica generada por las restricciones migratorias impuestas a diversos actores políticos mexicanos, tema que dirigentes y representantes del PAN han utilizado para cuestionar a integrantes de Morena.

Sin embargo, el mensaje terminó desviando la atención hacia la propia legisladora, debido a que fue difundido durante una jornada en la que debía participar en las labores del Poder Legislativo. La situación abrió cuestionamientos sobre las prioridades de la representante popular y el cumplimiento de las responsabilidades inherentes a su cargo.

La ausencia también generó señalamientos por la aparente contradicción entre el discurso de exigencia que suele dirigir el PAN a sus adversarios políticos y la conducta observada en este caso, donde una legisladora optó por mantenerse al margen de la actividad parlamentaria mientras participaba activamente en la discusión política a través de redes sociales.

La controversia ocurre en momentos en que el Congreso del Estado analiza temas relacionados con seguridad, finanzas públicas y desarrollo social, asuntos para los cuales la presencia y participación de los diputados resulta fundamental en la construcción de acuerdos y en la representación de los ciudadanos.

Más allá de la polémica en redes sociales, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la asistencia, productividad y compromiso de los representantes populares, especialmente cuando existen mecanismos tecnológicos que permiten cumplir con las obligaciones legislativas incluso a distancia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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