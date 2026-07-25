Circula presunto video de Rocha Moya bailando en reunión social en Badiraguato

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El material fue difundido en redes sociales sin que exista confirmación oficial sobre fecha, lugar o contexto de grabación.

Badiraguato, Sin. (ADN/Arturo Hernándezrocha moya) – En redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntamente aparece Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, durante una reunión social en Badiraguato.

El material fue difundido este sábado y, de acuerdo con las publicaciones que lo acompañan, habría sido grabado el pasado 24 de julio durante una carne asada; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad, fecha, lugar o contexto de la grabación.

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En las imágenes se observa a un hombre identificado por usuarios de redes como Rocha Moya mientras baila al ritmo de música de banda en un encuentro privado.

La difusión del video ocurre en medio de la atención pública que mantiene el político sinaloense, luego de señalamientos y controversias relacionadas con su situación política y versiones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta ahora, ni Rocha Moya ni autoridades estatales han emitido un posicionamiento sobre el video difundido en plataformas digitales.

Tampoco se ha informado si el material será objeto de alguna revisión oficial o si existirá una aclaración por parte del entorno del gobernador con licencia.

La falta de una postura institucional mantiene el contenido en calidad de presunto video en circulación, por lo que no existe validación pública sobre las circunstancias en que habría sido grabado.

El caso se mantiene principalmente en el terreno de la discusión digital, donde usuarios han replicado el material y han generado comentarios sobre la aparición atribuida al exmandatario estatal en Badiraguato.

Verifiqué que la difusión del video fue reportada este 25 de julio de 2026 por medios nacionales y regionales, y que las publicaciones disponibles lo manejan como presunto material sin confirmación oficial.

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