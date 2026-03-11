Registra parque Kanilaka Nawa avance del 85% en construcción de domo

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte del Presupuesto Participativo y contempla una inversión superior a 4.4 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La construcción del domo en el parque Kanilaka Nawa registra un avance del 85%, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para mejorar los espacios públicos en distintos sectores de la ciudad mediante proyectos del Presupuesto Participativo.

La obra se desarrolla en el parque ubicado en las calles Paseos del Real y Hacienda de San Miguel, en el fraccionamiento Reserva del Valle, donde actualmente se realizan trabajos para instalar el sistema de riego y concluir la estructura del domo que cubrirá la cancha de usos múltiples.

El titular de la Dirección General de Obras Públicas, Daniel González García, informó que los trabajos avanzan en la colocación de las láminas de la estructura, las cuales permitirán proteger la cancha del sol y de las condiciones climáticas, facilitando su uso por parte de la comunidad.

Para esta fase del parque está contemplada la instalación del sistema de riego, además de la construcción de un domo, trabajos en los que se lleva un avance del 85%.

El funcionario explicó que este es el segundo proyecto ejecutado en este parque, resultado de la participación vecinal a través del esquema de Presupuesto Participativo, lo que ha permitido continuar con mejoras en el espacio público.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la inversión destinada para esta etapa del proyecto asciende a 4 millones 425 mil 781 pesos, recursos que buscan fortalecer la infraestructura recreativa del sector y promover la convivencia comunitaria.

Las autoridades municipales destacaron que la organización vecinal ha sido clave para impulsar obras en la zona, ya que la participación ciudadana permite priorizar proyectos de infraestructura que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes.

