Registra DIF Estatal cerca de 600 aparatos funcionales en Ciudad Juárez durante 2026

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La segunda jornada de registro permitió atender 186 solicitudes para apoyos que favorecen la movilidad y la autonomía de las personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal Chihuahua, informó que durante 2026 se han registrado cerca de 600 aparatos funcionales para personas que requieren apoyos especializados, como parte de las acciones orientadas a mejorar su calidad de vida y facilitar su movilidad.

La cifra se fortaleció tras la realización de la segunda jornada anual de registro y modificación de apoyos funcionales en Ciudad Juárez, donde fueron atendidas 186 solicitudes de ciudadanos interesados en acceder a estos beneficios.

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Entre las principales novedades implementadas este año destaca la posibilidad de que cada persona solicite hasta tres aparatos funcionales en un solo trámite, lo que amplía las oportunidades de acceso a los apoyos.

De acuerdo con información de la Dirección de Rehabilitación del DIF Estatal, los auxiliares auditivos continúan siendo los dispositivos con mayor demanda entre la población juarense.

Las autoridades señalaron que el proceso de registro permanece abierto para quienes aún no han realizado el trámite. Las personas interesadas pueden acudir al Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF), ubicado en la calle Fierro número 300, colonia Arroyo Colorado.

La atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y los solicitantes deben presentar copia de identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

En los casos de apoyos como sillas de ruedas u otros dispositivos especializados, también se requiere un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

El DIF Estatal informó que las personas que ya completaron su registro deberán permanecer atentas a los canales oficiales de la dependencia, donde se anunciarán las fechas, horarios y sedes para la entrega de los aparatos funcionales.

Las entregas están previstas para la última semana de junio en los municipios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

La institución reiteró que este programa forma parte de las estrategias para fortalecer la inclusión y apoyar a personas con necesidades de movilidad, contribuyendo a una mayor autonomía en sus actividades cotidianas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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