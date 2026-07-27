Entrega Estado más de 60 árboles para reforestar centro comunitario en Riveras del Bravo

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La Secretaría de Desarrollo Rural apoyó la mejora de áreas verdes con especies adaptadas al clima de la región

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, entregó más de 60 árboles al Centro Comunitario de Riveras del Bravo, con el objetivo de contribuir a la reforestación del espacio y mejorar las áreas verdes en beneficio de las familias que acuden a estas instalaciones.

La entrega forma parte de las acciones de apoyo a espacios públicos y comunitarios con alta afluencia, donde se busca ampliar la cobertura vegetal, mejorar el entorno urbano y promover el cuidado del medio ambiente en la región fronteriza.

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Miguel Núñez Nava, enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que la reforestación se impulsa a través de la Brigada de Prevención Norte, enfocada en atender solicitudes de parques, escuelas, centros comunitarios y comités vecinales.

El funcionario explicó que el Centro Comunitario de Riveras del Bravo fue considerado para este apoyo debido a que diariamente recibe a personas que participan en cursos de capacitación, talleres, actividades recreativas y programas de emprendimiento.

Entre las especies entregadas se encuentran encino, palo verde, álamo, moro y tuyas, seleccionadas por su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de Ciudad Juárez y de la región norte del estado.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que continuará atendiendo solicitudes de reforestación en municipios de Chihuahua, con el propósito de fortalecer las áreas verdes, fomentar la participación comunitaria y contribuir al mejoramiento de espacios públicos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca que centros comunitarios y otros puntos de reunión cuenten con entornos más adecuados para las familias, además de promover una cultura de conservación ambiental en zonas urbanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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