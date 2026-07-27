Gana Chihuahua premio nacional por estrategia contra desnutrición infantil

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El programa estatal obtuvo el reconocimiento NovaGob México 2026 en Innovación en Desarrollo Social.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, obtuvo el Premio de Innovación Pública NovaGob México 2026 en la categoría Innovación en Desarrollo Social, por el Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil en el Estado de Chihuahua.

La estrategia fue impulsada durante la administración de la gobernadora Maru Campos con el propósito de atender a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, principalmente en comunidades donde se requiere una intervención institucional coordinada.

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El programa resultó ganador mediante votación pública, al obtener 5 mil 530 votos, equivalentes al 84.5 por ciento de la preferencia ciudadana, en una convocatoria en la que participaron 7 mil 963 personas de México y América Latina.

La Secretaría de Salud agradeció el respaldo de quienes participaron en la votación, así como el trabajo de las instituciones y del personal involucrado en el desarrollo de esta estrategia, orientada a mejorar las condiciones de vida de la niñez chihuahuense.

El Premio de Innovación Pública NovaGob México distingue proyectos que impulsan soluciones innovadoras con impacto tangible en la población y que pueden convertirse en referentes para la transformación del servicio público.

El Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil articula el trabajo de distintas instituciones para fortalecer la prevención, detección, atención y seguimiento de casos de desnutrición infantil, con énfasis en comunidades de la Sierra Tarahumara.

La estrategia opera bajo un enfoque integral dirigido a mejorar la salud, el desarrollo y la calidad de vida de niñas y niños, mediante acciones coordinadas entre dependencias estatales y personal especializado.

El programa fue presentado por la directora del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, Sandra Caraveo, y el secretario de Salud, Gilberto Baeza, como un modelo de atención que ha sido reconocido por sus resultados y por el trabajo transversal entre instituciones.

El reconocimiento también destaca el impulso de políticas públicas orientadas a colocar a las personas en el centro de la toma de decisiones, particularmente en sectores de la población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 27 de agosto, en el marco del Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México, en Guadalajara, Jalisco.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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