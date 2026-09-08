Inaugura Maru Campos Ciudad Judicial en Parral con inversión de 57 mdp

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El nuevo edificio albergará juzgados Civiles y Familiares, además del Centro de Convivencia Familiar Supervisada.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la inauguración de la nueva Ciudad Judicial en Hidalgo del Parral, obra en la que se invirtieron 57 millones de pesos para fortalecer la impartición de justicia en la región sur del estado.

El nuevo edificio albergará los juzgados Civiles y Familiares, así como el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, donde se brindará atención especializada a familias que forman parte de procesos judiciales.

“Hoy extendemos nuevamente la mano al Poder Judicial y lo haremos las veces que sea necesario”.

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Campos Galván señaló que la obra forma parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso a la justicia para las familias chihuahuenses, particularmente en la región de Parral.

La mandataria estatal resaltó la importancia de mantener la autonomía del Poder Judicial, así como la división de poderes y la profesionalización de quienes integran esta institución.

Durante su mensaje, afirmó que no puede existir un país libre ni un estado de derecho sólido sin instituciones autónomas y sin respeto a la separación de poderes.

“Seguiremos peleando por nuestro Poder Judicial, por su autonomía, por su división de poderes”.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, señaló que la inauguración del inmueble representa el inicio de una etapa decisiva para garantizar que el espacio funcione con el estándar de servicio para el que fue concebido.

Herrera sostuvo que la Ciudad Judicial no debe entenderse únicamente como una nueva sede física, sino como el comienzo de un proceso relevante para mejorar la atención judicial en la región sur.

En el acto participaron la comisionada presidenta del Órgano de Administración Judicial, Karla Reyes; el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina; el alcalde de Parral, Salvador Calderón; el diputado local Guillermo Ramírez, y el fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos.

La nueva Ciudad Judicial busca concentrar servicios, fortalecer la atención a las familias y mejorar las condiciones operativas del Poder Judicial en Hidalgo del Parral y municipios cercanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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