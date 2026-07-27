Aplica Estado más de 550 vacunas antirrábicas a mascotas en Ciudad Juárez

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La jornada gratuita se realizó en escuelas de distintos sectores, donde fueron inmunizados perros y gatos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, aplicó 552 vacunas contra la rabia a perros y gatos durante una jornada gratuita realizada este fin de semana en distintas escuelas de Ciudad Juárez.

La campaña de vacunación antirrábica tuvo como objetivo fortalecer la prevención de esta enfermedad y proteger la salud de las mascotas y de las familias juarenses, mediante el acceso gratuito a la inmunización.

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De acuerdo con la información oficial, la jornada se llevó a cabo en la Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Chaveña; en la escuela Prof. Servando y Esquivel, en la colonia Corregidora; en la Teniente Coronel Modesto Arizpe, en Lomas de San José; y en la Federal Eugenio Calzada Talavera, en la colonia La Cuesta.

El médico veterinario zootecnista Luis Soon señaló que la vacunación es el método más eficaz y seguro para proteger a los animales contra el virus de la rabia, enfermedad que afecta el sistema nervioso central y puede tener consecuencias graves.

El especialista explicó que la rabia puede provocar inflamación en el cerebro, cambios drásticos de conducta y, en casos avanzados, la muerte del animal infectado, por lo que subrayó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación de perros y gatos.

La autoridad sanitaria estatal destacó que estas jornadas permiten acercar servicios preventivos a distintos sectores de la ciudad, especialmente en colonias donde las familias requieren opciones accesibles para el cuidado de sus mascotas.

El Gobierno del Estado invitó a la población que cuenta con animales de compañía a acudir a las próximas jornadas gratuitas de inoculación que se llevarán a cabo en diversos puntos de Ciudad Juárez.

Con estas acciones, el Distrito de Salud II Juárez busca reforzar la prevención de la rabia y contribuir a la protección de la salud pública, al reducir riesgos asociados a una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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