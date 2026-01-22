Refuerza Seguridad Vial señalización sobre la avenida Waterfill

Publicidad - LB2 -

Aplican pintura y señalética preventiva para mejorar la circulación y reducir riesgos viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial mantiene trabajos de señalización vial sobre la avenida Waterfill, en el tramo comprendido de la avenida Manuel Gómez Morín a la calle Nardos, como parte de las acciones permanentes para mejorar la seguridad y el flujo vehicular en la zona.

Las labores son realizadas por personal de Control de Tráfico e incluyen la aplicación de pintura para la división de carriles y el eje central, así como la instalación de señalización informativa, con el objetivo de aumentar la visibilidad y prevenir accidentes.

Autoridades municipales señalaron que estos trabajos buscan optimizar la circulación, reducir riesgos de percances viales y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones que transitan diariamente por ese sector de la ciudad.

La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal operativo, mientras continúan los trabajos de mejora en la avenida Waterfill.

