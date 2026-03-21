Refrenda alcalde colaboración con iglesias durante convención apostólica en Juárez

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El edil destacó el papel de las organizaciones religiosas en el fortalecimiento del tejido social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Cruz Pérez Cuéllar reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de colaborar con organizaciones religiosas, durante su participación en la convención distrital de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, celebrada en esta frontera.

En su intervención, el presidente municipal reconoció la labor social que realizan las iglesias en la ciudad, al considerar que su participación contribuye al bienestar de la población, especialmente en un contexto urbano con múltiples desafíos sociales.

“Es importante mantener una colaboración cercana entre autoridades y asociaciones religiosas”, expresó.

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El edil agradeció la invitación de los organizadores y destacó el trabajo de líderes religiosos como el pastor Juan Gallegos, con quien señaló se ha consolidado una relación de cooperación enfocada en atender necesidades comunitarias.

Por su parte, el director de Atención a Organizaciones Religiosas, David Ernesto Medina Rodríguez, informó que la convención distrital se realiza de manera anual y reúne a representantes de distintos puntos del estado y del país, fortaleciendo la coordinación entre congregaciones.

Indicó que en Ciudad Juárez existen alrededor de 78 iglesias y misiones agrupadas en esta organización, además de presencia en zonas aledañas, lo que refleja su alcance en la región.

Asimismo, se prevé la asistencia de entre 3 mil 500 y 4 mil personas durante el evento, incluyendo integrantes de distintas congregaciones y directivas, lo que posiciona a esta convención como uno de los encuentros religiosos de mayor convocatoria en la ciudad.

La participación del alcalde en este tipo de espacios tiene como objetivo consolidar alianzas con distintas denominaciones religiosas, orientadas a impulsar acciones sociales en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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