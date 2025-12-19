Reforma Cabildo Reglamento de Vialidad para sancionar conducción en estado de ebriedad

Publicidad - LB2 -

Las modificaciones armonizan la normativa municipal con leyes estatales y federales en movilidad, justicia cívica y seguridad vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó reformas al Reglamento de Vialidad y Tránsito, con lo que se habilita la aplicación de multas económicas a quienes conduzcan en estado de ebriedad, además de actualizar diversos procedimientos administrativos y sanciones vinculadas a la movilidad urbana.

Durante la Sesión de Cabildo número 31, la regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, explicó que el dictamen incluye ajustes para optimizar la expedición y modificación de permisos provisionales para circular sin matrícula, así como la entrega de membretes temporales de estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida.

“Todo lo anterior tiene la finalidad de armonizar el ordenamiento municipal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con el Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante y Buen Gobierno”.

- Publicidad - HP1

Las reformas también contemplan modificaciones a los límites de velocidad, sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, narcóticos u otras drogas, así como la actualización de infracciones relacionadas con estacionamiento indebido, incluido el uso irregular del cajón rosa para personas con discapacidad temporal.

De igual forma, el Cabildo avaló la armonización del reglamento municipal con la Ley de Movilidad del Estado de Chihuahua, incorporando criterios de Justicia Cívica e Itinerante, así como disposiciones relacionadas con Policía y Buen Gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la convivencia urbana.

En la misma sesión, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, se aprobó una ampliación presupuestal al subsidio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, así como la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la Coordinación General de Seguridad Vial para instalar señalética que prohíba meterse en las filas de los cruces internacionales.

Los regidores determinaron además turnar a la Comisión de Educación la propuesta de remodelación de la Biblioteca Pública Municipal “Arturo Tolentino Hernández”, ubicada en el Parque Borunda, con el fin de mejorar sus condiciones sin afectar su valor arquitectónico e histórico.

Finalmente, el Cabildo aprobó la designación de las personas ganadoras del Premio a la Gestión Cultural 2025 y del Premio a la Trayectoria Artística 2025, que recaerán en Carmen Amato Tejeda y Martha Antonieta Urquidi Lechuga, respectivamente.

“Ambas decisiones fueron tomadas por mayoría de votos tras una evaluación rigurosa que consideró años de trayectoria y calidad de la obra o labor desarrollada”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.