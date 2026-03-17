Reconocen a mujeres que impulsan una vida libre de violencia en Ciudad Juárez

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Seis juarenses fueron distinguidas por su labor social y compromiso comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género otorgó el reconocimiento “Mujeres forjadoras por una vida libre de violencia y digna” a seis mujeres destacadas por su labor en favor de la comunidad.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la comisión, informó que el galardón busca visibilizar el trabajo de mujeres que contribuyen a mejorar las condiciones de vida en distintos sectores, particularmente en apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

El reconocimiento distingue a mujeres que, desde distintos espacios, impulsan acciones para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social.

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Entre las galardonadas se encuentra Rocío Violeta García Medina, con trayectoria en seguridad pública y justicia, así como Ludivina Hernández Salazar, promotora de apoyo comunitario para personas vulnerables.

También fueron reconocidas Lucía Pérez Juárez, por su trabajo con personas adultas mayores; Imelda Vega Miranda, por su labor académica y de difusión histórica; Sara Pérez Monsalvo, activista en favor de personas con discapacidad; y María Leticia López Bitar, especialista en salud auditiva.

La comisión destacó que este reconocimiento está dirigido a mujeres que generan impacto desde colonias, escuelas y organizaciones, sin necesidad de ocupar cargos públicos o contar con proyección internacional.

Asimismo, se informó que cualquier persona puede postular candidatas mediante la presentación de su currículum y semblanza, con el objetivo de ampliar el reconocimiento a liderazgos sociales en la ciudad.

Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la cultura de igualdad y promover entornos libres de violencia, mediante el reconocimiento de quienes trabajan directamente en sus comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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