Reconoce alcalde desempeño de Bravos y Bravas en competencias nacionales

Publicidad - LB2 -

Destacan resultados de primer equipo y fuerzas básicas de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el desempeño reciente de los equipos Bravos y Bravas de Ciudad Juárez, así como de sus categorías juveniles, tras sus resultados en competencias nacionales.

El edil destacó el momento deportivo que atraviesa el club en ambas ramas, al señalar que el equipo varonil se mantiene en posición competitiva dentro de la tabla general, con la posibilidad de mejorar su lugar con un partido pendiente, mientras que el conjunto femenil continúa dentro de zona de competencia.

- Publicidad - HP1

Asimismo, resaltó el rendimiento de las fuerzas básicas, particularmente las categorías Sub-19 y Sub-21, que se mantienen invictas, destacando que la Sub-19 ocupa el liderato general.

“El equipo varonil de Bravos se encuentra en una posición favorable… mientras que el conjunto femenil también se mantiene dentro de zona competitiva”

El alcalde también felicitó al jugador Denzel García, quien fue convocado a la Selección Mexicana, al considerar que representa un logro relevante tanto a nivel individual como para el futbol juarense.

Subrayó la importancia de reconocer no solo a los equipos de primera división, sino también a las nuevas generaciones, al señalar que el desarrollo del talento joven fortalece el futuro del deporte en la ciudad.

Finalmente, indicó que este tipo de resultados contribuyen a generar identidad y orgullo entre la población, en torno a los equipos representativos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.