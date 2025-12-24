Reciben niños juarenses regalos durante jornada de Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

Familias de distintas colonias acudieron desde temprana hora a la Villa Navideña a lo Mexa para obtener juguetes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Desde las primeras horas de este 24 de diciembre, miles de familias juarenses se congregaron en la Villa Navideña a lo Mexa para que niñas y niños recibieran un regalo como parte de la tradicional entrega de juguetes del Santa Bombero, una de las actividades solidarias más representativas de la ciudad.

Entre las personas asistentes se encontró María Luisa Morelos, proveniente de la colonia México 68, quien acudió acompañada de sus nietos, quienes recibieron bicicletas, y destacó que esta es una actividad a la que su familia asiste desde hace varios años.

“Desde hace muchos años venimos para que mis nietos reciban un juguete, es una tradición para nosotros”, comentó.

También acudió Deyli, joven vecina de la colonia Manuel Valdez, quien relató que llegó al lugar junto con su madre y hermanos con la esperanza de recibir obsequios, luego de permanecer en la zona desde días previos a la entrega.

“Venimos desde hace dos días para alcanzar bicicletas y una bolsa con juguetes”, señaló.

Otra de las asistentes fue Ana Salazar, habitante de la colonia Chaveña, quien explicó que arribó a la Villa Navideña desde las 6:00 de la mañana para asegurar un regalo para sus dos hijos, quienes finalmente recibieron una bicicleta y una pista de carritos.

La jornada se desarrolló en un ambiente de convivencia familiar, donde personal operativo continuó con la entrega de juguetes a lo largo del día, permitiendo que niñas y niños de distintos sectores de la ciudad pudieran recibir un obsequio durante la celebración navideña.

La actividad forma parte de la tradición solidaria del Santa Bombero, que año con año convoca a la participación ciudadana y refuerza el sentido comunitario en Ciudad Juárez durante las fiestas decembrinas.

