Realiza Parques y Jardines mantenimiento en parque de la colonia Palo Chino

Las labores incluyeron limpieza, poda de árboles y corte de hierba en el área ubicada en Tepetate y Obsidiana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines, perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, realizaron trabajos de mantenimiento en un parque ubicado en el cruce de las calles Tepetate y Obsidiana, en la colonia Palo Chino.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza general, corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de residuos generados por estas actividades.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes que realiza la dependencia para conservar las áreas verdes y mejorar la imagen urbana en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Asimismo, señaló que las cuadrillas continúan atendiendo parques y espacios públicos en diferentes colonias, con el objetivo de ofrecer lugares más seguros y adecuados para la convivencia comunitaria.

Zamarrón Saldaña hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, a fin de mantenerlos en buenas condiciones para beneficio de la comunidad.

Las personas que deseen realizar reportes o solicitudes relacionadas con áreas verdes pueden comunicarse al teléfono 656-737-0230, donde personal de la dependencia brinda atención a la ciudadanía.

