Realiza Parques y Jardines mantenimiento en el Parque de la Familia en Juárez

Cuadrillas municipales efectuaron limpieza, corte de hierba y poda de árboles para conservar el espacio público en buenas condiciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento en el Parque de la Familia, como parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para conservar en buen estado los espacios públicos de la ciudad.

Las labores se desarrollaron en el área ubicada en el cruce de la avenida Valle de Juárez y Laguna de Tamiahua, donde cuadrillas operativas llevaron a cabo mantenimiento general del parque.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, durante la jornada se efectuaron tareas de limpieza, corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de residuos generados por las labores de mantenimiento.

Estas acciones forman parte del trabajo cotidiano que realiza la Dirección de Parques y Jardines para preservar las áreas verdes y parques urbanos, espacios que son utilizados por niñas, niños y familias para actividades recreativas y de convivencia.

El funcionario destacó que el mantenimiento constante permite mejorar la imagen urbana y garantizar condiciones adecuadas para el uso de estos espacios comunitarios.

Finalmente, Zamarrón Saldaña reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los parques, mantenerlos limpios y utilizarlos de manera responsable, con el fin de que continúen siendo puntos de encuentro y recreación para la comunidad juarense.

