Realiza JMAS mantenimiento preventivo en pozos ante temporada de calor

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Los trabajos buscan evitar fallas e intermitencias en el suministro durante los meses de mayor demanda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó trabajos de mantenimiento en los pozos 116 y 166 como parte de las acciones preventivas implementadas ante la próxima temporada de calor.

Las labores tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica y prevenir afectaciones en el suministro de agua durante los meses de junio, julio y agosto, periodo de mayor consumo en la ciudad.

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En el pozo 166, ubicado en la colonia Nuevo Hipódromo, personal de la dependencia efectuó trabajos correctivos debido a que el equipo de bombeo anterior había concluido su vida útil.

“Este trabajo es para hacer el cambio del equipo de bombeo, ya que el anterior se dañó. Si el equipo no se encuentra en funcionamiento, no se tiene servicio en la zona”, informó el ingeniero René Baeza, del departamento de Extracción y Distribución.

Por otra parte, en el pozo 116, localizado sobre la avenida Francisco Villarreal Torres, se instaló nuevo equipo de bombeo para reforzar la línea de conducción que abastece a otros 10 pozos conectados con los rebombeos de la colonia Aztecas y sectores aledaños del norponiente de Ciudad Juárez.

La JMAS explicó que el mantenimiento preventivo consiste en extraer y reemplazar componentes esenciales del sistema de bombeo, incluyendo la tubería de columna y la bomba hidráulica.

“El mantenimiento preventivo consiste en extraer el equipo de bombeo, tanto la tubería de columna como la bomba; posterior al desmontaje, se instala el nuevo equipo”, explicó el ingeniero Fernando Romero, coordinador del área de Extracción y Distribución.

La dependencia señaló que estas acciones buscan reducir riesgos de fallas durante la temporada de altas temperaturas y mantener la continuidad del servicio en distintos sectores de la ciudad.

La JMAS informó que continuará realizando labores permanentes de mantenimiento y supervisión en la red hidráulica, con el propósito de responder a la demanda de agua potable durante el verano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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