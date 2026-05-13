Presentan uniforme de Mineros de Parral para temporada 2026 de la Liga Estatal

Publicidad - LB2 -

El alcalde Salvador Calderón destacó la inversión en infraestructura deportiva y el legado histórico del equipo.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal de Parral presentó oficialmente el uniforme de los Mineros de Parral para la temporada 2026 de la Liga Estatal de Béisbol, durante un evento realizado en la antigua Estación del Ferrocarril.

El alcalde Salvador Calderón encabezó la ceremonia ante jugadores, directivos y aficionados, donde destacó que la camisola representa identidad, pertenencia y el orgullo deportivo de una ciudad con amplia tradición beisbolera.

“El deporte cambia vidas al convertirse en disciplina, salud, prevención y esperanza para niñas, niños y jóvenes”, expresó el presidente municipal.

- Publicidad - HP1

Durante su mensaje, el edil afirmó que el impulso al deporte continuará siendo una prioridad de su administración y señaló que en los últimos años se han recuperado espacios deportivos y fortalecido diversas disciplinas en Parral.

Calderón destacó que actualmente la ciudad cuenta con un estadio en condiciones óptimas para recibir a la afición y garantizar una participación competitiva de Mineros en la Liga Estatal de Béisbol.

Asimismo, sostuvo que el respaldo al deporte se refleja en inversión para infraestructura, apoyo a entrenadores y acompañamiento a atletas locales.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte de Parral (Imudepa), Marco Rodarte, señaló que la presentación del uniforme marca el inicio de una nueva etapa de motivación para el equipo y su afición.

“Los Mineros son parte de la identidad de nuestra ciudad y desde el Imudepa seguiremos trabajando para impulsar el talento local”, indicó.

El alcalde recordó además que Mineros de Parral es el equipo más ganador en la historia del béisbol estatal, con un total de 27 campeonatos, por lo que exhortó a los jugadores a representar con orgullo a la ciudad.

La administración municipal reiteró su respaldo al mánager David Domínguez y al plantel para la campaña 2026, con el objetivo de competir por el campeonato y fortalecer la tradición deportiva de Parral en el béisbol chihuahuense.

Galería

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.