Realiza JMAS limpieza en la Acequia Madre para garantizar flujo de agua de riego

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Las labores se efectuaron en coordinación con Conagua para retirar obstrucciones y residuos en distintos puntos del canal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realizó trabajos de limpieza en diversos tramos de la Acequia Madre con el objetivo de garantizar el adecuado flujo del agua destinada al riego agrícola, en apoyo a las acciones coordinadas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las labores se concentraron en tres puntos considerados prioritarios debido a la presencia de residuos, taponamientos y otros obstáculos que dificultaban el paso del agua proveniente de los acuerdos de distribución establecidos entre México y Estados Unidos.

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De acuerdo con información de la Dirección Técnica de la JMAS, uno de los puntos intervenidos se localiza en la calle Damián Carmona, donde cuadrillas operativas y maquinaria pesada trabajaron en la remoción de materiales acumulados que afectaban el cauce de la acequia.

“Uno de los puntos intervenidos es en la calle Damián Carmona, donde se trabaja con maquinaria y cuadrillas operativas para atender taponamientos que se han presentado en la Acequia Madre”.

Otro de los sitios atendidos fue el sifón ubicado frente a las instalaciones del Cerecito, sobre el bulevar Bernardo Norzagaray, donde se retiraron grandes cantidades de plástico y estructuras metálicas que obstruían el flujo del agua.

Asimismo, personal operativo efectuó labores de limpieza en un tramo de la Acequia Madre localizado en la calle Aluminio, donde un árbol impedía el paso normal de la corriente.

La JMAS informó que en esta zona se detectó una importante acumulación de basura, atribuida al depósito irregular de residuos por parte de algunas personas, situación que complica las tareas de mantenimiento y conservación del canal.

Para el desarrollo de estas acciones, el organismo desplegó dos retroexcavadoras y tres cuadrillas de trabajadores, quienes realizaron labores de retiro de desechos y acondicionamiento de los puntos intervenidos.

“En esta zona hay mucha basura debido a que la ciudadanía acude a depositar sus residuos en este lugar”.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica de la ciudad y garantizar el suministro de agua para actividades agrícolas en la región.

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