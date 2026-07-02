Destaca Sheinbaum que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036 con revisiones anuales

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La presidenta afirmó que el tratado mantiene certidumbre para las inversiones y que México buscará fortalecer el contenido regional durante el proceso de revisión.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente hasta 2036, pese a que Estados Unidos decidió no extender por ahora su vigencia por otros 16 años, lo que activará el mecanismo de revisiones anuales previsto en el acuerdo comercial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tratado mantiene plena validez durante los próximos diez años y que, en cualquier momento, los tres países podrán acordar una nueva prórroga por un periodo adicional de 16 años.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años'”, señaló.

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Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México buscará aprovechar el proceso de revisión para fortalecer el contenido regional de las cadenas productivas y reducir la dependencia de insumos provenientes de otras regiones del mundo.

La titular del Ejecutivo sostuvo que el escenario actual brinda certidumbre a la inversión y aseguró que la reacción de los mercados refleja confianza en la economía mexicana.

“Estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”, expresó.

La presidenta agregó que la estabilidad del peso frente al dólar y el comportamiento de la economía muestran que no existe incertidumbre derivada del inicio de las revisiones del tratado.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que una delegación del Gobierno de Estados Unidos visitará México el próximo 20 de julio para continuar las conversaciones sobre el T-MEC.

El funcionario señaló que no se prevén modificaciones sustanciales al acuerdo y reiteró que el objetivo es preservar la competitividad de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

“Podemos tener un optimismo razonable, fundamentado de que vamos en una dirección correcta”, afirmó Ebrard.

El titular de Economía destacó que México mantiene una posición privilegiada al contar con un tratado comercial vigente con Estados Unidos y Canadá, lo que, dijo, representa una ventaja frente a otros países en el contexto del comercio internacional y brinda estabilidad para la inversión y las exportaciones mexicanas.