Beneficiará Estado a 130 organizaciones civiles con apoyos para gastos operativos

Publicidad - LB2 -

La Junta de Asistencia Social Privada destinará 4.2 millones de pesos para fortalecer el trabajo de asociaciones en situación de vulnerabilidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), concluyó la convocatoria del Programa de Apoyo para el Ejercicio Fiscal 2026, mediante el cual se beneficiará a 130 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con recursos para fortalecer su operación y continuidad.

La directora general de la JASP, Amparo González, informó que el programa cuenta con una bolsa de 4 millones 200 mil pesos, destinada a contribuir con los gastos operativos de las asociaciones que brindan atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, además de respaldar el desarrollo de sus proyectos sociales.

“El programa busca contribuir con los gastos operativos de las organizaciones para que continúen con la atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, así como dar seguimiento a sus proyectos sociales”, señaló.

- Publicidad - HP1

Las organizaciones beneficiadas se ubican en municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Meoqui y Bocoyna, entre otros.

La distribución de los apoyos se realizó conforme al nivel de gasto operativo anual de cada organización. En la categoría de asociaciones con gastos de hasta 100 mil pesos, 10 organizaciones recibirán 10 mil pesos cada una.

Para las organizaciones con gastos de entre 100 mil y 800 mil pesos, fueron seleccionadas 40 asociaciones, que obtendrán un apoyo de 20 mil pesos cada una.

Asimismo, 20 organizaciones con gastos operativos de entre 800 mil y un millón y medio de pesos y otras 20 con gastos de entre 1.5 y 3 millones de pesos recibirán apoyos que van de 30 mil a 45 mil pesos, de acuerdo con el rango correspondiente.

Finalmente, 30 organizaciones con gastos operativos superiores a 3 millones de pesos serán beneficiadas con 60 mil pesos cada una, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la labor social que realizan en distintas regiones de Chihuahua.