Confirma Maru Campos que cinco secretarios buscarán participar en el proceso electoral de 2027

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La gobernadora señaló que los integrantes de su gabinete solicitarán licencia para competir en el proceso interno del PAN rumbo a las elecciones de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos confirmó que al menos cinco integrantes de su gabinete participarán en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, por lo que deberán separarse temporalmente de sus cargos.

La mandataria informó que entre los funcionarios que han manifestado su intención de competir se encuentran Santiago De la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado; Rafael Loera Talamantes, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común; y José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda.

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Campos añadió que existe un quinto integrante del gabinete que también buscará participar en el proceso interno, aunque evitó revelar su identidad.

La gobernadora explicó que será la dirigencia estatal y nacional del PAN la encargada de dar a conocer los detalles sobre la apertura del proceso para el registro de aspirantes, evento en el que se prevé la participación del dirigente nacional del partido, Jorge Romero.

Al ser cuestionada sobre las aspiraciones políticas de sus colaboradores, Maru Campos afirmó que la principal fortaleza de quienes buscan competir son los resultados obtenidos durante su desempeño en el servicio público.

“La mejor disposición, la unidad y la mejor promoción son los resultados que tienen en su haber para contender”, expresó.

La declaración ocurre en el contexto del inicio de los movimientos internos de los partidos políticos con miras al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diversos cargos de elección popular en Chihuahua.

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