Invita Turismo a disfrutar de eventos deportivos y culturales este fin de semana en Chihuahua

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La agenda incluye la Ruta del Cuervo, el Ultra Maratón de los Cañones, la Cabalgata Villista, un torneo de pesca y el Saucillo Fest.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del Estado invitó a la población a participar en los eventos deportivos, turísticos y culturales programados para este fin de semana en distintos municipios de Chihuahua, como parte de las actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) 2026 y del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”.

Del 2 al 4 de julio, el Pueblo Mágico de Creel será sede de la Ruta del Cuervo 2026, un recorrido de vehículos Off Road que reunirá a cerca de 800 participantes en la Sierra Tarahumara, dentro de las actividades conmemorativas por el 30 aniversario del FITA.

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Del 3 al 5 de julio, Guachochi albergará el Ultra Maratón de los Cañones, considerado uno de los eventos de trail running más importantes del país, con la participación estimada de mil 500 corredores nacionales e internacionales.

El 4 de julio partirá desde Ciudad Juárez la XXXI Cabalgata Villista, recorrido ecuestre que durante 15 días cruzará diversos municipios hasta concluir en Hidalgo del Parral. La actividad busca preservar las tradiciones vinculadas con la Revolución Mexicana e impulsar la economía de las comunidades que forman parte de la ruta.

Ese mismo fin de semana, Rosales recibirá el Torneo de Pesca Bass Buster 2026, competencia que espera la participación de alrededor de 100 pescadores, además de visitantes que contribuirán a la actividad turística del municipio.

En forma paralela, Saucillo celebrará el Saucillo Fest 2026, evento integrado al programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, con actividades como recorridos por la Ruta del Queso, catas de cerveza artesanal, el concurso “Quién come más birria” y una muestra de productos regionales que promueven la gastronomía y las tradiciones locales.

La Secretaría de Turismo informó que el calendario completo de actividades del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” y del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 puede consultarse en las plataformas digitales oficiales, además de las redes sociales @TurismodeChihuahua, @chihuahuaesparati y @fita.chihuahua, donde se publican detalles sobre horarios, sedes y convocatorias de los distintos eventos.

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