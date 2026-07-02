Inauguran el acuario Rochí en Guachochi para promover la conservación y el turismo de naturaleza

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El primer acuario de Chihuahua alberga 600 ejemplares de 53 especies y forma parte del Corredor Turístico Pies Ligeros.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guachochi inauguraron el acuario Rochí, un espacio destinado a difundir el patrimonio natural de la Sierra Tarahumara, promover la educación ambiental y fortalecer la oferta turística de la región.

El recinto fue construido con una inversión superior a los 17.5 millones de pesos y alberga 600 ejemplares de 53 especies, entre ellas el ajolote endémico de la Sierra Tarahumara, además de ranas, víboras y otras especies representativas de la fauna acuática y terrestre de la región.

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En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Turismo, Edibray Gómez, destacó que el proyecto forma parte de la estrategia para impulsar el desarrollo turístico de Guachochi mediante el aprovechamiento de su riqueza natural.

“Este conjunto de experiencias turísticas permitirá ampliar la permanencia de los visitantes y fortalecer la actividad económica de la región serrana”, señaló.

El funcionario explicó que el acuario integra el proyecto “Corredor Turístico Pies Ligeros”, el cual contempla la instalación de fuentes multimedia con una pantalla de agua de 15 metros de altura por 30 de ancho, un columpio panorámico de 54 metros —con un avance del 75 por ciento— y una montaña rusa actualmente en proceso de contratación, obras que representan una inversión estatal superior a los 100 millones de pesos.

Por su parte, el alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez, resaltó que el acuario es el primero en su tipo en el estado de Chihuahua y surgió con el propósito de acercar a niñas, niños y visitantes a la biodiversidad de la Sierra Tarahumara.

“Queríamos también que las familias y nuestros visitantes descubrieran la enorme biodiversidad que existe en esta región y dar el lugar que merece a nuestro ajolote endémico”, expresó.

El edil destacó que el recinto busca convertirse en un espacio de educación ambiental y conservación, al considerar que conocer las especies favorece su protección.

El acuario tiene capacidad para recibir 30 personas por recorrido guiado y cuenta con área de recepción, sala interactiva, sala de espera, sanitarios, espejos de agua, estanque, tienda de snacks, cuarto de máquinas y la infraestructura necesaria para el manejo y conservación de las especies.

Las autoridades informaron que el recinto opera con los permisos correspondientes para el manejo de fauna silvestre y cuenta con supervisión veterinaria, además de un programa permanente de capacitación para el personal encargado de su operación.

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