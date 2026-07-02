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Mantiene Estado alerta preventiva por pronóstico de lluvias fuertes en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Staff
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Protección Civil intensificó el monitoreo en las regiones centro-sur y serrana ante el riesgo de tormentas, granizo e inundaciones repentinas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta preventiva en el estado debido al pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde de este jueves, condiciones que podrían generar inundaciones repentinas en diversas regiones de la entidad.

La dependencia informó que reforzó el monitoreo meteorológico principalmente en las zonas centro-sur y serrana, donde se prevén los mayores acumulados de lluvia como consecuencia de la interacción de un canal de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

“La CEPC exhorta a la población a extremar precauciones al conducir y evitar cruzar arroyos o zonas inundables.”

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De acuerdo con el pronóstico, el municipio de Morelos registrará lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, mientras que en Namiquipa, Carichí, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, San Francisco del Oro y Coyame se esperan precipitaciones dispersas a moderadas acompañadas de chubascos.

Para el resto del territorio estatal se pronostican lluvias aisladas, además de ráfagas de viento previas al inicio de las precipitaciones, lo que podría incrementar el riesgo de incidentes en zonas urbanas y carreteras.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial y adoptar medidas preventivas, especialmente al conducir, evitar transitar por vialidades inundadas y no intentar cruzar cauces de arroyos o cuerpos de agua durante las lluvias.

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