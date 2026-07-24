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Instala Estado módulo preventivo contra abuso sexual infantil en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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El DIF Estatal ofrece orientación sobre señales de alerta, rutas de atención y medidas de protección para niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, instaló un módulo de información preventiva contra el abuso sexual infantil en la explanada de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano.

El espacio tiene como objetivo orientar a la población sobre prevención del abuso sexual infantil, protección de niñas, niños y adolescentes, así como rutas de atención ante posibles casos de violencia.

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La coordinadora del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, Mónica Martínez, informó que estos módulos permiten difundir los cursos, talleres y programas que ofrece el DIF Estatal para atender y prevenir esta problemática.

El módulo cuenta con infografías y material didáctico sobre señales de alerta, factores de riesgo, medidas de protección y canales de atención, dirigidos a niñas, niños, adolescentes, madres, padres y personas cuidadoras.

La información también promueve el reconocimiento y nombramiento correcto de las partes del cuerpo, además de la importancia de generar confianza para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar situaciones que les provoquen miedo o incomodidad.

De acuerdo con el DIF Estatal, estas acciones buscan fortalecer la prevención desde el entorno familiar, escolar y comunitario, mediante herramientas que permitan identificar riesgos y actuar oportunamente.

Como parte de sus acciones permanentes, el módulo puede instalarse en escuelas, empresas y organizaciones que lo soliciten, donde se ofrecen talleres y pláticas sin costo para ampliar la cobertura preventiva.

Durante el periodo vacacional, el DIF Estatal incrementará la frecuencia de estas jornadas en Pueblito Mexicano, con el propósito de acercar información a más familias y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

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