Invita Estado a vacunar contra la rabia a perros y gatos en Ciudad Juárez

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La jornada antirrábica se realizará este sábado en escuelas de distintas colonias, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, invitó a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos que se llevará a cabo este sábado 25 de julio en distintos planteles escolares de Ciudad Juárez.

La actividad se realizará en un horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el objetivo de facilitar a las familias el acceso a la vacuna y fortalecer las acciones preventivas contra la rabia.

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La responsable del Programa de Vectores y Zoonosis, Janeth Moncada, informó que la dosis puede aplicarse a perros y gatos a partir de los dos meses de edad.

La funcionaria recomendó llevar a las mascotas con correa o transportadora, a fin de garantizar su seguridad y facilitar la atención durante la jornada.

La Secretaría de Salud destacó que la vacunación antirrábica es fundamental para prevenir una enfermedad que puede ser mortal, tanto para animales como para personas, por lo que llamó a mantener protegidas a las mascotas.

Los módulos de vacunación estarán instalados en la Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la calle 5 de Febrero, en la colonia Chaveña, y en la Primaria Profesor Servando y Esquivel, sobre la calle Héroes del Carrizal, en la colonia Corregidora.

También habrá atención en la Primaria Teniente Coronel Modesto Arizpe, localizada en la calle Sierra Madre Occidental, en la colonia Lomas de San José.

Otro punto estará ubicado en la Primaria Federal Eugenio Calzada Talavera, sobre la calle Sierra de Juárez, en la colonia La Cuesta.

El Distrito de Salud II Juárez exhortó a las y los propietarios de perros y gatos a acudir a cualquiera de los puntos habilitados, como parte de las acciones de prevención sanitaria y cuidado responsable de mascotas en la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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