Devuelve DIF Estatal a hermanos de Eitan con su abuela materna

Publicidad - LB2 -

Los menores quedaron bajo cuidado familiar tras concluir el procedimiento de protección de la Subprocuraduría Auxiliar Distrito Bravos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal Chihuahua, informó que los dos hermanos del niño Eitan quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, luego de concluir el procedimiento de protección a cargo de la Subprocuraduría Auxiliar Distrito Bravos.

El subprocurador auxiliar, Jesús Rodolfo Villa Rivera, explicó que la entrega de los menores se concretó el pasado 17 de julio, una vez que la familiar acreditó los requisitos establecidos para garantizar un entorno seguro.

- Publicidad - HP1

Como parte del proceso, la abuela materna se sometió a evaluaciones psicológicas, estudios de trabajo social y al procedimiento administrativo correspondiente, con resultados favorables para asumir el cuidado de los niños.

Villa Rivera precisó que la abuela paterna informó a la autoridad que no participaría en el procedimiento, por motivos personales y de salud.

La abuela materna fue la única familiar que solicitó y concluyó la valoración correspondiente, además de realizar un cambio de domicilio para ofrecer a sus nietos un espacio seguro y estable.

De acuerdo con la información oficial, la medida también respondió a situaciones que habían afectado la tranquilidad de la familia a raíz del caso, por lo que se buscó garantizar mejores condiciones para los menores.

Los niños permanecían bajo resguardo en un Centro de Asistencia Social del DIF Estatal en la ciudad de Chihuahua, desde donde fueron trasladados para concretar su reintegración familiar.

La Subprocuraduría Auxiliar Distrito Bravos dará seguimiento al caso durante aproximadamente seis meses, mediante visitas y supervisiones periódicas para verificar que los menores se desarrollen en un entorno adecuado.

El DIF Estatal Chihuahua señaló que las decisiones relacionadas con niñas, niños y adolescentes se toman con base en el interés superior de la niñez, privilegiando la integración familiar cuando existen condiciones que garanticen protección, bienestar y desarrollo integral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.