Firman Hacienda y CEDH convenio para agilizar validación de proveedores

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El acuerdo permitirá consultar información del Padrón Estatal de Proveedores para fortalecer transparencia y eficiencia administrativa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos firmaron un convenio de coordinación para consultar y validar información mediante el Padrón Estatal de Proveedores.

El acuerdo tiene como propósito agilizar procesos administrativos, reducir trámites repetidos y fortalecer los mecanismos de transparencia en la relación institucional con proveedores.

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Durante el acto protocolario, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, destacó que el convenio representa un paso importante para mejorar la colaboración entre instituciones públicas.

El funcionario señaló que la coordinación permitirá brindar mejores servicios a la ciudadanía, al disminuir errores, generar mayor certeza y facilitar el intercambio de información validada.

Granillo Vázquez afirmó que la visión impulsada por la gobernadora Maru Campos es mantener orden en las finanzas públicas, cuidar los recursos y aprovechar la tecnología para acercar el Gobierno a las personas.

La Secretaría de Hacienda indicó que el uso del Padrón Estatal de Proveedores contribuirá a mejorar la eficiencia administrativa, al contar con información actualizada y verificable para los procesos correspondientes.

El convenio también busca fortalecer la mejora continua del servicio público, mediante herramientas que permitan una gestión más ordenada y transparente entre dependencias e instituciones autónomas.

Con esta firma, Hacienda y la CEDH refrendan su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la coordinación institucional, como parte de las acciones orientadas a ofrecer mejores resultados a la ciudadanía en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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