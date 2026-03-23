Convoca IMJUVE a jornada nacional de fútbol para jóvenes en todo el país

Publicidad - LB2 -

El torneo se realizará el 26 de marzo con más de 350 mil participantes registrados en miles de sedes a nivel nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) convocó a jóvenes de todo el país a participar en la Jornada Nacional de Fútbol: Torneo de Cascaritas y Dominadas, programada para el próximo 26 de marzo, como parte de una estrategia para fomentar la convivencia, el deporte y la reconstrucción del tejido social.

La iniciativa contempla la realización simultánea de actividades en canchas, parques y espacios deportivos, donde las y los participantes podrán organizar partidos informales y retos de dominadas, promoviendo la activación física y la apropiación de espacios públicos.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con datos oficiales, más de 350 mil jóvenes ya se han registrado en 5 mil 800 puntos del país, incluyendo mil 245 ubicados en territorios considerados prioritarios para la construcción de paz.

Asimismo, se han inscrito más de 43 mil equipos, de los cuales cerca de 8 mil 800 pertenecen a municipios con enfoque de atención social, lo que refleja una amplia participación a nivel nacional.

“La invitación es clara: salir, organizarse, armar el equipo, tomar la cancha y hacerla suya”.

El IMJUVE informó que el registro permanece abierto, por lo que se espera un incremento en el número de participantes en los días previos al evento, con el objetivo de ampliar el alcance de la jornada en todo el territorio nacional.

Esta actividad forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno federal, en coordinación con diversas dependencias educativas, sociales y de gobernación, así como instituciones académicas e instancias estatales y municipales.

Además de la actividad presencial, se promoverá la participación digital mediante la difusión de contenidos en redes sociales, donde las y los jóvenes podrán compartir sus experiencias y jugadas durante la jornada, fortaleciendo el sentido de comunidad en torno al deporte.

La jornada se enmarca en el contexto previo al Mundial de Fútbol 2026, con el propósito de impulsar la participación juvenil y posicionar al deporte como herramienta de cohesión social en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.