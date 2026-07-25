Emite Protección Civil aviso preventivo por calor de hasta 40 grados en Chihuahua

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La CEPC prevé altas temperaturas en municipios del estado y lluvias en la Sierra Tarahumara por el monzón mexicano.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo ante las altas temperaturas previstas durante las próximas horas en distintos municipios de Chihuahua, donde el termómetro podría alcanzar hasta 40 grados centígrados.

La dependencia informó que estas condiciones están asociadas con la interacción de una circulación anticiclónica y un canal de baja presión sobre la entidad.

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Además, el impulso del monzón mexicano sobre la región sur del territorio estatal favorecerá la presencia de precipitaciones en la Sierra Tarahumara.

Para este sábado se esperan máximas de 40 grados en Ciudad Juárez, 39 grados en Ojinaga y Chínipas, así como valores de entre 36 y 38 grados en Chihuahua, Janos y Camargo.

En Delicias, Temósachic y Jiménez se prevén temperaturas de entre 32 y 37 grados, mientras que en Parral, Cuauhtémoc y Madera oscilarán entre 30 y 33 grados.

Para Guachochi, Bocoyna y Balleza, la CEPC anticipó un ambiente menos caluroso, con máximas de entre 24 y 26 grados centígrados, principalmente por las condiciones propias de la zona serrana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil señaló que en la región serrana se esperan lluvias de dispersas a moderadas, con intervalos de chubascos.

Para el domingo 26 de julio, las temperaturas máximas y mínimas previstas son de 40/27 grados en Juárez y 40/26 en Ojinaga, además de 37/22 en Chihuahua, 38/23 en Delicias, 37/22 en Camargo y 35/20 en Jiménez.

También se pronostican 33/18 grados en Parral, 28/14 en Madera, 30/12 en Temósachic, 31/16 en Cuauhtémoc, 27/10 en Bocoyna, 37/25 en Chínipas, 26/9 en Guachochi y 25/7 en Balleza.

En cuanto a lluvias, se prevén precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Madera, Temósachic y Moris, así como lluvias dispersas a moderadas en el resto del estado.

Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse hidratada y brindar especial protección a niñas, niños y personas adultas mayores.

La dependencia recomendó extremar precauciones al conducir bajo la lluvia, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y asegurar objetos sueltos en techos y patios, ante la posibilidad de vientos y precipitaciones en distintas regiones.

Protección Civil recordó que, en caso de cualquier situación de emergencia, la línea 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día.

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