Entrega Maru Campos patrullas y equipamiento policial para reforzar la seguridad en la región de Guachochi

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La inversión supera los 10 millones de pesos y beneficiará a seis municipios de la Sierra Tarahumara con vehículos, cuatrimotos y uniformes.

Guachochi, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de patrullas, cuatrimotos y uniformes para las corporaciones policiacas de seis municipios de la región de Guachochi, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad operativa de las policías municipales.

Con una inversión superior a 10 millones de pesos, el equipamiento fue destinado a los municipios de Batopilas, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique, con el objetivo de fortalecer la atención a la población y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

“Hoy luchamos contra los gobiernos de la muerte, esos que no tienen reparos en pactar con criminales, que desplazan a la gente de sus comunidades”, expresó la gobernadora Maru Campos.

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La mandataria señaló que el nuevo equipamiento busca brindar mejores condiciones de trabajo a los elementos de las corporaciones municipales, al tiempo que los exhortó a mantenerse firmes frente a los retos que enfrenta la entidad en materia de seguridad.

Durante su intervención recordó que, desde la puesta en marcha del Subcentro Centinela en Guachochi, se han registrado reducciones del 50 por ciento en robos a casa habitación, del 60 por ciento en robos a negocios, además de la eliminación del robo de ganado con violencia en la región.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que el fortalecimiento de las policías municipales es fundamental para mejorar la atención como primeros respondientes y aseguró que, en comparación con el periodo previo a la operación del Subcentro Centinela, los homicidios se han reducido en un 69 por ciento en la zona.

“Gracias por impulsar una estrategia de seguridad que ha marcado un antes y un después para Guachochi”, manifestó el alcalde José Miguel Yáñez.

El equipamiento entregado incluye 353 uniformes completos, integrados por camisolas, pantalones tácticos, botas y gorras; además de 22 cuatrimotos y ocho patrullas equipadas, distribuidas entre los seis municipios beneficiados.

El Gobierno del Estado informó que estas acciones forman parte de un programa que durante el presente año beneficiará a 40 municipios, mediante recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), con una inversión superior a 88 millones de pesos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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